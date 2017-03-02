Порошенко объявил всеукраинский траур

На Украине объявлен траур в связи с аварией на шахте «Степная» во Львовской области. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Петр Порошенко . Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем аккаунте в Facebook

«Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии во Львовской области. Соответствующий указ подписан сегодня. Также Петр Порошенко поручил кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины относительно обеспечения средствами и соблюдения норм безопасности производства», — написал Цеголко.

2 марта на шахте «Степная» предприятия «Львовуголь» взорвался метан. По данным профсоюза горняков, в результате аварии погибли 10 человек, еще семь получили тяжелые ранения.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утверждает, что трагедия унесла жизни восьми горняков, еще шесть человек получили ранения. 20 горняков удалось спасти.

Всего в момент взрыва на шахте находились 34 горняка.