Представители ДНР и Украины договорились об отводе тяжелых вооружений

Контактная группа по Украине договорилась об отводе тяжелых вооружений в Донбассе, конкретные даты еще обсуждаются, предварительно, процесс отвода планируют завершить к 5-6 марта, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.

"Сегодня стороны достигли договоренности о том, чтобы отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения", — сказал источник.

Он отметил, что даты и другие нюансы условия отведения вооружений еще обсуждаются, но "предварительно речь идет о том, чтобы завершить процесс 5-6 марта".