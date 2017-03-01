Захарченко посоветовал украинцам привыкать к его голосу

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал перехваченную Службой безопасности Украины (СБУ) запись его телефонного разговора с начальником управления внутренней и внешней политики администрации ДНР Дмитрием Трапезниковым . Об этом в среду, 1 марта, сообщает портал «Русская весна».

«Все идет по плану», — сказал Захарченко. По его словам, украинцам следует привыкать к его голосу.

Ранее в среду стало известно, что власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории.

Днем раньше Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о перехвате разговоров Захарченко с Трапезниковым. В ведомстве рассказали, что их разговор касался торговой блокады Донбасса. По данным спецслужбы, руководство ДНР якобы заинтересовано в сохранении ситуации, чтобы «национализировать» предприятия на своей территории.

27 февраля лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 00:00 часов 1 марта 2017 года снять блокаду с железнодорожных путей. В противном случае они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь на Украину.

Украинские националисты начали торговую блокаду в народных республиках в январе. Из-за этого Украина перестала получать необходимое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в стране.