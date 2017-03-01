Кравчук назвал потери Украины в трехсотлетней войне с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что противостояние между Россией и Украиной длится уже более 300 лет. Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Если говорить о культурно-духовной войне, то она идет со времен Переяславской рады, из-за которой мы, собственно, потеряли украинскую церковь, и украинскую державу. Нужно знать историю — она ведь продолжается и сегодня», — заявил Кравчук.

Он добавил, что Украина была обречена на то, чтобы потерять в 2014 году Крым. «Удержать его в то время, когда на Украине шли беспорядки, были ослаблены позиции в центре и на местах, а в Крыму — тем более, защитить Крым было невозможно», — отметил бывший глава государства.

В августе 2016-го Кравчук признал, что Крым является частью России. При этом, по мнению бывшего главы государства, Донбасс под контроль киевских властей вернется обязательно, но нескоро.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона проголосовали за присоединение к РФ. Украина и ряд других стран не признают результаты плебисцита. В Москве настаивают на том, что воссоединение прошло в соответствии с международным правом, и указывают на то, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе. На ней было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год.