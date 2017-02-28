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Порошенко сообщил о завершении переговоров с ЕК и Европарламентом по безвизу

Порошенко заявил о завершении переговоров по безвизовому режиму Украина-ЕС
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении переговоров Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму. По его словам, это формальный но важный шаг на пути "к долгожданному на Украине решению". Порошенко отметил, что далее решение за Европарламентом и Советом ЕС.
Завершены переговоры Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму Украины и ЕС. Об этом украинский президент Петр Порошенко написал в своем Twitter.
"Приветствую завершение триалога Рада-Еврокомиссия-Европарламент по безвизовому режиму с ЕС", - говорится в сообщении.
Порошенко добавил, что это "формальный, но важный шаг на пути к долгожданному на Украине решению". Как подчеркнул украинский президент, теперь решение за Европарламентом и Советом ЕС.
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