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Порошенко сообщил о завершении переговоров с ЕК и Европарламентом по безвизу
Фото: ТВ Центр
Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении переговоров Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму. По его словам, это формальный но важный шаг на пути "к долгожданному на Украине решению". Порошенко отметил, что далее решение за Европарламентом и Советом ЕС.
Завершены переговоры Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму Украины и ЕС. Об этом украинский президент Петр Порошенко написал в своем Twitter.
Вітаю завершення тріалогу Рада-Єврокомісія-Європарламент щодо безвізового режиму з ЄС.— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 февраля 2017 г.
"Приветствую завершение триалога Рада-Еврокомиссия-Европарламент по безвизовому режиму с ЕС", - говорится в сообщении.
Порошенко добавил, что это "формальный, но важный шаг на пути к долгожданному на Украине решению". Как подчеркнул украинский президент, теперь решение за Европарламентом и Советом ЕС.
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