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Штурм участников блокады Донбасса: первые жертвы
Во время штурма позиций участников блокады Донбасса пострадали три человека. Такое сообщение было опубликовано в аккаунте организаторов блокады в Facebook. «Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один — с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в публикации.
28 февраля появилась информация, что позиции радикалов в районе Кривого Торца штурмуют вооруженные люди. Сотрудники правоохранительных органов задержали 37 человек из числа нападавших. В полиции заявили, что пострадавшие есть с обеих сторон. Участники торговой блокады Донбасса назвали нападение «провокацией с целью вызвать вооруженный отпор».
Блокада поставок угля из неподконтрольных киевским властям регионов Донбасса началась в конце января 2017 года. Радикалы, среди которых есть и депутаты Верховной рады, считают незаконными любые торговые отношения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Действия активистов привели к нехватке угля, что вызвало кризис в энергетической сфере Украины. В 2014 году украинские власти в связи с вооруженным конфликтом на востоке страны потеряли доступ к самым прибыльным угольным шахтам Донбасса.
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