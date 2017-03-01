Украинский депутат нашел новое применение "стене" на границе с Россией

Антон Геращенко в интервью телеканалу "112 Украина" предложил два возможных пути для возврата неподконтрольных территорий Незалежной.

Первый из них предполагает "полный разрыв" с Москвой и "построение некоей стены" на границе с Россией, ДНР и ЛНР. Геращенко уверен, что затем можно будет "создавать экономическое чудо на Украине". Такое же, как в Германии или в Южной Корее. Через много лет после этого, считает депутат, украинские власти смогут вернуть Донбасс.

Вторым возможным путем решения ситуации на юго-востоке Украины являются переговоры с Москвой, отметил политик.

Ранее депутат Геращенко заявлял, что стена на границе позволит "сдерживать нелегальных мигрантов" и "диверсионно-разведывательные группы".

Напомним, что Украина собиралась возвести "Стену" на границе с Россией ещё в 2014 году. Инициатором усиления границы стал олигарх Игорь Коломойский , который на тот момент был губернатором Днепропетровской области. "Стену" он назвал украинским вариантом "Линии Маннергейма", которая "спасла мирную Финляндию от Сталина". Этот проект активно лоббировал премьер Арсений Яценюк. Он же переименовал его в "Европейский вал".

Согласно проекту, госграницу на протяжении двух тысяч километров должны были оборудовать противотанковыми рвами, металлическими наблюдательными вышками высотой 17 метров, средствами наблюдения, сигнализации и поражения. Стоимость "Европейского вала" оценивалась в 200 миллионов долларов.

В 2016 году на Украине начали расследовать разворовывание бюджетных средств через проект "Стена", а в январе этого года строительство остановили из-за прекращения финансирования.