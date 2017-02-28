Савченко рассказала, как попала в Донбасс

«Я переходила теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ . И в принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови», — заявила Савченко.

24 февраля Савченко прибыла в Донецк, где провела встречу с украинскими военнопленными. Всего Савченко встретилась с 34 военнопленными, распределенными по 12 камерам. В конце января 2017 года группа украинских радикалов начала блокаду поставок угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, что привело к чрезвычайной ситуации в энергетической сфере Украины.