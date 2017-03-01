Офис «Укртелекома» в Донецке захватили вооруженные люди

«Укртелеком» прекратил оказывать услуги связи на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), так как его офис в Донецке захвачен вооруженными людьми. Об этом в среду, 1 марта, сообщает пресс-служба компании.

«Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольній территории Донецкой области и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без услуг связи и интернета остались почти 200 тысяч человек.

В ночь на 1 марта стало известно, что власти ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) перевели под внешнее управление украинские предприятия, находящиеся на их территории.

28 февраля вооруженные люди захватили стадион «Донбасс Арена» в Донецке. Был также заблокирован доступ в пункты выдачи гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова в части Донбасса, неподконтрольной Киеву.

Днем ранее руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко Игорь Плотницкий потребовали снять торговую блокаду региона. В противном случае они пригрозили ввести внешнее управление на всех предприятиях, относящихся к украинской юрисдикции с 1 марта. В ДНР был создан штаб для решения всех вопросов, связанных с процессом перевода компаний под контроль ДНР.

Торговая блокада ДНР и ЛНР была начата украинскими радикалами в январе. Из-за их действий Украина перестала получать необходимое количество угля, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.