Участники блокады ДНР отказались от переговоров

Участники торговой блокады Донбасса в своем Facebook заявили, что прекращают переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

«Штаб заявляет о том, что прекращает любые переговоры с премьер-министром Украины», - указано в сообщении.

Кроме того, они пообещали расширить «географию блокады», перекрыв последние трассы, где еще существуют источники торговли.

«Штаб заявляет, что не свернет блокаду ни при каких обстоятельствах, до полного выполнения наших требований (освобождение пленных и запрет торговли с оккупантами со стороны государства), и готов к противодействию любым попыткам силового разгона со стороны предателей Украины», - подчеркнули активисты.