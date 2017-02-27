Порошенко: украинцы сами разберутся с Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал украинских политиков, продвигающих идеи отказа Киева от регионов Донбасса, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, украинцы, сами разберемся, каким образом нам обеспечить реинтеграцию Донбасса в мирную жизнь в Украине", - сказал он, в очередной раз раскритиковав позицию Москвы по самопровозглашенным республикам в регионе.

Порошенко также отметил, что в Донбассе проживает большое количество украинцев.

"Я их (политиков, выступающих за отказ от Донбасса. – "Газета.Ru") спрашиваю: а вы эти территории собирали, чтобы так ними разбрасываться? Вы понимаете, что там живут украинцы?", - резюмировал глава государства.

Ранее сторонники блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик установили палатку рядом со зданием администрации президента Украины Петра Порошенко.