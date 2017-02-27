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ДНР и ЛНР поставили Киеву ультиматум

ДНР и ЛНР поставили Киеву ультиматум
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий объявили об ультиматуме в случае продолжения Киевом блокады Донбасса. Они заявили, что готовы ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях, которые работают на территории ДНР и ЛНР, сообщает "Донецкое агентство новостей".
«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР», - говорится в заявлении Захарченко и Плотницкого.
Также, по словам глав ДНР и ЛНР, пока нет возможности и нет схемы оплаты, они готовы остановить поставки угля на Украину.
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