Главное сейчас
Главные события у вас в почте
ДНР и ЛНР поставили Киеву ультиматум
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий объявили об ультиматуме в случае продолжения Киевом блокады Донбасса. Они заявили, что готовы ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях, которые работают на территории ДНР и ЛНР, сообщает "Донецкое агентство новостей".
«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР», - говорится в заявлении Захарченко и Плотницкого.
Также, по словам глав ДНР и ЛНР, пока нет возможности и нет схемы оплаты, они готовы остановить поставки угля на Украину.
Оставить комментарий
Последние новости
-
РЕН ТВ
-
Деловая газета "Взгляд"
-
Forbes.ru