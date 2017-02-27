ДНР и ЛНР поставили Киеву ультиматум

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР», - говорится в заявлении Захарченко и Плотницкого.

Также, по словам глав ДНР и ЛНР, пока нет возможности и нет схемы оплаты, они готовы остановить поставки угля на Украину.