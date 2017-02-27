Киев арестовал имущество в Крыму

Киев наложил арест на имущество в Крыму на общую сумму около 720 миллионов рублей. Речь идет о санаториях, земельных участках и других объектах недвижимости, сообщает портал «Украинские новости».

«По ходатайствам следователей, согласованным прокурорами, наложен арест на незаконно национализированное имущество на сумму более 340 миллионов гривен», — сказал глава прокуратуры автономной республики Крым, которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины, Гюндуза Мамедов.

По его словам, Украине вернут имущество стоимостью 21 млн рублей. Как именно будут возвращены средства, не уточняется.

В прошлом году прокуратура Украины оценила ущерб от передачи России имущества государственных органов Крыма на сумму около 400 миллионов рублей. Было начато досудебное расследование по статье «Присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах».