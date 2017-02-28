«Кто-то говорит, а Россия помогает»: жители Донбасса ответили на заявление ООН о паспортах

«За эти три года минский процесс далеко не продвинулся, а жизнь в Донбассе идёт своим чередом: люди рождаются, умирают, заключают брак, разводятся, достигают совершеннолетия, получают образование... Ни Украина и (до недавнего времени) ни одна страна в мире не признавали легальность документов, фиксирующих эти события. С точки зрения международного права этих событий как бы не было. Люди Донбасса жили в каком-то правовом вакууме — не могли реализовать свои права и свободы за его пределами. Решение руководства России признать легальными подобные документы действительно мотивировано защитой прав и свобод человека, поскольку никакое другое государство не столкнулось с таким количеством обращений за помощью от жителей Донбасса», —заявил Владимир из Луганска.

Ранее Гранди заявил, что «важно, чтобы у людей были документы», однако нельзя идти на такие меры, которые бы усложнили выполнение минских соглашений. Главной задачей, отметил Верховный комиссар ООН по делам беженцев, должно стать мирное урегулирование. 18 февраля Россия признала паспорта, выданные жителям Донбасса властями ДНР и ЛНР. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение было принято из гуманитарных соображений.