ВСУ подослали к миссии ОБСЕ ряженого «ополченца ЛНР» для провокации

ВСУ организовала провокацию против наблюдателей ОБСЕ с целью обвинить в ней самопровозглашенную Луганскую народную республику, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу народной милиции ЛНР.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу возле населенного пункта Катериновка. По утверждению украинской стороны, якобы неизвестный боец ЛНР в балаклаве , с шевроном «Новороссия» на форме, остановил автомобили ОБСЕ и угрожал им оружием.

В ЛНР же сообщили, что Катериновка находится в зоне, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, и солдат Луганской народной республики там в принципе быть не может. Кроме того, военнослужащие народной милиции ЛНР не имеют права носить балаклавы и шевроны «Новороссия», поскольку им запрещено нарушать утвержденную форму одежды.

«Это не что иное, как провокация с украинской стороны, которая имеет цель опорочить действия Народной милиции ЛНР в глазах международных организаций», — подытожили в ведомстве.