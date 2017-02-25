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Для Евросоюза торговля с Украиной оказалась в 10 раз выгодней, чем для Киева

Не поделили: для ЕС торговля с Украиной оказалась в 10 раз выгоднее, чем для Киева
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Согласно статистике генерального директората по торговле Еврокомиссии, после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Киевом Европа увеличила экспорт на Украину в 2016 году на €2,575 млрд по сравнению с 2015 годом.
Аналогичный показатель Украины оказался в десять раз меньше — всего на €243 млн.
1 января 2016 года вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. При этом до начала работы Соглашения власти ЕС утверждали, что Соглашение принесёт выгоду Украине. В документе пояснялось, что соглашение позволит украинским компаниям стать более конкурентоспособными.
По мнению экспертов, отрицательный баланс в торговле Украины с ЕС — больше товаров поступают из ЕС, чем экспортируются Украиной, — плохой симптом для экономики Киева. Это может привести к внешним заимствованиям и дефолту экономики Украины в ближайшие год-два.
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