ДНР: Украинские силовики захватили Донецкую фильтровальную станцию

Украинские силовики, грубо нарушив все договоренности, захватили объекты Донецкой фильтровальной станции для безнаказанного обстрела позиций ДНР. Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, захват произошел минувшей ночью. В ДНР отмечают, что его осуществили радикалы из националистических подразделений.

"Зная, что наши подразделения придерживаются Минских договоренностей и не открывают огонь по объектам жизнеобеспечения, противник чувствовал свою полную безнаказанность", - отметил Эдуард Басурин

Также сообщается, что украинские силовики вели обстрелы из района ДФС, используя минометы и крупнокалиберные пулеметы. Причем под огонь со станции попали жилые районы в Ясиноватой и селе Спартак.

Эдуард Басурин заявил, что украинское командование уже не контролирует ситуацию. "Мы призываем мировых лидеров… вывести подразделения националистов из зоны "АТО", выполнив письменные гарантии от 15 марта 2016 года", - подчеркнул он.

Кроме того, в ДНР отметили резкое обострение обстановки. За минувшие сутки было зафиксировано 2 161 обстрелов территории республики со стороны ВСУ. При этом применялась артиллерия, минометы, танки, БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за обстрелов Донецкая фильтровальная станция остановила работу. Тогда под шквальный огонь попал даже склад с хлором.