СБУ допросила Савченко по делу о терроризме после визита в ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Рады Надежду Савченко в рамках уголовного дела о терроризме после ее визита в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), где она встретилась с украинскими военнопленными. Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает "5 канал".

"Сейчас очень много шума вокруг поездки народного депутата Надежды Савченко в сопровождении [переговорщика] Владимира Рубана в Донецк. В рамках уголовного производства по статье "терроризм" опрашивалась в том числе и Надежда Савченко", - сказал Тандит.

По его словам, депутат Рады "делает очень много пиара", а ею "манипулируют со стороны российских спецслужб".

Ранее появилась видеозапись визита Савченко к украинским военнопленным в ДНР.