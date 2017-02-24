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Савченко прибыла в ДНР для посещения пленных силовиков
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прибыла на территорию Донецкой народной республики (ДНР), чтобы посетить пленных киевских силовиков. Об этом сообщает министерство государственной безопасности (МГБ) ДНР, передает "Донецкое агентство новостей".
Сообщается, что Савченко прибыла вместе с руководителем украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
"Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных", - сообщили в МГБ.
В январе глава ДНР Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность Савченко в случае ее визита в Донецк.
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