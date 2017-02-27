Киев: запасов воды в Авдеевке осталось на два дня

В Авдеевка запасов воды хватит на два дня. С таким заявлением выступил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский . Его слова передает телеканал «112 Украина»

«Есть проблемы с водой. На самом деле, резервуара хватит на два дня подачи воды. То есть, мы при проблемах, даем воду с 06.00 (07.00 мск) до 22.00 (23.00 мск). Сегодня дадим и завтра», — заявил Жебривский.

Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и другие крупные населенные пункты региона, находится на линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. Из-за повреждения сооружения была приостановлена подача воды. Как отметил Жебривский, бригады компании «Вода Донбасса» не будут вести ремонтных работ на станции до тех пор, пока не будет установлен режим тишины.

Ожесточенные бои между украинскими военнослужащими и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возле города Авдеевка начались в конце января 2017 года. В эскалации конфликта стороны обвиняют друг друга.