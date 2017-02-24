Порошенко поблагодарил Нидерланды за одобрение ассоциации Украины с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере выразил благодарность парламента Нидерландов за одобрение ратификации соглашения об ассоциации Украина — ЕС

Он также отметил, что Киев ожидает ратификации соглашения со стороны голландского сената.

"Спасибо [премьеру] Марку Рютте и парламентскому большинству за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта! Ожидаем решения сената", — написал глава госудраства.

Ранее нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ассоциацию Украины с ЕС.