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Прокурор Одесской области сообщил, что Алексей Гончаренко в безопасности
Прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в порядке. «Он сейчас в безопасном месте»,— цитирует господина Жученко ТАСС.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Алексей Гончаренко похищен. Пресс-секретар генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что для поисков Алексея Гончаренко задействованы все силы и поисковые группы. Информацию о похищении подтвердили также в Службе безопасности Украины и во фракции БПП.
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