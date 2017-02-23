Депутат Рады Гончаренко: мое похищение было инсценировано

Депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что его похищение было инсценировано и являлось спецоперацией украинских спецслужб для поймки тех, кто действительно готовил нападение, сообщает "Украинская правда".

По словам Гончаренко, правоохранители заранее предупредили его о том, что сепаратистская группа готовится его похитить.

"Это была спецоперация. Сегодня утром было инсценировано мое похищение. Уже много недель ведется спецоперация по сепаратистской, террористической группе, действующей в Одессе", - рассказал он.

Депутат объяснил, что именно поэтому он выехал из Киева в Одессу поздно ночью, чтобы утром 23 февраля появиться в Одессе.

По его словам, утром он был "похищен" сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы отправить сообщение настоящим заказчикам похищения с целью выманить их.

Гончаренко отметил, что у заказчиков и организаторов изъята в том числе кислота и средства для пыток.

"Там были исключительно сотрудники СБУ и прокуратуры , там они (организаторы. - "Газета.Ru") были задержаны. Пока еще продолжаются обыски продолжаются, есть и другие места", - добавил депутат.

По словам Гончаренко, одним из заказчиков похищения был Александр Кушнарев , депутат от "Оппозиционного блока", чей сын был одним из лидеров антимайдана в Одессе во время событий 2014 года и который погиб 2 мая в Доме профсоюзов.

Ранее прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что правоохранители предотвратили похищение Гончаренко.