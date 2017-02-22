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ТАСС

СМИ: Киев отказался в ближайшее время отводить технику от линии соприкосновения в Донбассе

Киев отказался отводить технику от линии соприкосновения
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Украинская сторона отказалась в ближайшее время отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"В результате вчерашних переговоров украинская сторона отказалась отводить военную технику и заявила, что в ближайшее время не будет этого делать", - сказал собеседник агентства.
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