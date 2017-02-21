Welt: Украине грозит новый банковский кризис

Банковский кризис для Украины — бомба замедленного действия: большой процент кредитов, взятых у банков, так и не будет выплачен, пишет газета Die Welt.

По данным Нацбанка Украины, 30,5% являются безвозвратными. У аналитиков рынка цифра немного другая — около 50%.

В то же время Нацбанк недавно заявил о небольшом улучшении ситуации после рекордных убытков в банковской сфере по итогам 2016 года — около 159 миллиардов гривен. Однако из-за "огромной горы" проблемных кредитов кризис может вернуться.

Госбанки открыто заявляют о бедственном положение, но некоторые финансовые учреждения под частным управлением не желают признавать масштаб проблемы.

Die Welt напоминает, что банковская сфера страдает от глубокой рецессии с 2014 года. Связано это не только с конфликтом на востоке страны, но и с олигархической структурой экономики, за которую Киев критикует Брюссель, и коррупцией.

Именно последнее — основная проблема, отмечается в статье.

"Инспекторы слишком долго давали гарантии проблемным банкам и слишком долго позволяли их владельцам вытягивать из них деньги. Кредиты трудно возвращать, потому что на издержки судам после разбирательств по кредитам у клиентов уходит меньше денег, чем на выплату ставок по кредитам. На Украине говорят:" кредит возвращают только трусы", — пишет Die Welt.

По данным газеты, некоторые положительные изменения с экономикой Украины все же происходят — в частности, существенно сократилась инфляция. Ситуация с кредитами также стабилизируется, и теперь их выдают не под 24%, а под "всего лишь" 14.

Однако у банков сохраняются проблемы с доходами, и национализация "ПриватБанка" в данном случае лишь усугубила их за счет усиления доли государства в этом секторе, резюмирует автор.