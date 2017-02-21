СМИ: Польша готова помочь Украине с поставками электроэнергии

Польша готова помочь Украине с поставками электроэнергии, если блокада поставок угля из Донбасса продолжится, пишет Rzeczpospolita.

Отмечается, что электроэнергией готовы помочь Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

В Министерстве энергетики Польши подтвердили эту информацию.

«Поставки электричества в противоположном направлении раньше не осуществлялись. Однако если технические условия позволят, министерство не видит никаких препятствий»,— отметили там.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками антрацитового угля.