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СМИ: Польша готова помочь Украине с поставками электроэнергии
Польша готова помочь Украине с поставками электроэнергии, если блокада поставок угля из Донбасса продолжится, пишет Rzeczpospolita.
Отмечается, что электроэнергией готовы помочь Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
В Министерстве энергетики Польши подтвердили эту информацию.
«Поставки электричества в противоположном направлении раньше не осуществлялись. Однако если технические условия позволят, министерство не видит никаких препятствий»,— отметили там.
В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками антрацитового угля.
15 февраля правительство Украины на внеочередном заседании ввело режим чрезвычайного положения в энергосистеме страны из-за нехватки угля.
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