Угроза экологической катастрофы напугала Киев

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что остановка шахт в Донбассе приведет к экологической катастрофе во всей стране. Об этом сообщает РИА Новости-Украина.

Такое заявления Носалик сделал после предостережения главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского . По его мнению, если власти перекроют линия разграничения в Донбассе, то шахты на территории ДНР и ЛНР закроются навсегда.

«Остановка шахт на той территории, в первую очередь, будет грозить экологической катастрофой, поскольку не будет откачиваться вода, на украинской территории», - подчеркнул министр.

В конце января украинские радикальные активисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Через неделю был перекрыт железнодорожный переезд у города Бахмут, расположенный в ДНР. После этого блокаду объявили бессрочной. Свои действия участники блокады объясняют борьбой с контрабандой.

Служба безопасности Украины осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Полиция попыталась разблокировать железную дорогу в Донбассе, правоохранители применяли дубинки и слезоточивый газ, но разогнать активистов не удалось.

Из-за блокады Донбасса на Украине начались перебои с поставками угля антрацитовой группы. Власти страны были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов.