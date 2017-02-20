Глава МВД Украины выступил за жесткие ограничения в торговле с Донбассом

Торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса необходимо запретить, разрешив лишь критический импорт. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала NewsOne.

"Нужно запретить всю торговлю, оставить только критический импорт - антрацит и продукты металлургического комплекса", - считает Аваков.

В то же время он выступает как сторонник законодательного урегулирования вопроса поставок товаров с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. "Проблема должна решаться законодательно, через постановление кабмина . Полагаю, что такое постановление будет принято через подачу СБУ (Службу безопасности Украины)", - отметил министр.

25 января представители украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Радикалы объясняют свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.

Служба безопасности Украины назвала действия радикалов незаконными. Замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз предупредили, что блокирование железной дороги может угрожать не только энергетике региона, но и нарушить электроснабжение всей Украины. По факту перекрытия движения на железной дороге в Луганской области открыто уголовное дело.