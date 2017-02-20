В центр Киева стягивают военную технику из-за протестов сторонников блокады Донбасса. Беспорядки сегодня могут возобновиться.

Сегодня в центре украинской столицы запланированы масштабные акции протеста и памятные мероприятия.

Очевидцы сообщают, что бойцов привезли на большом количестве военной техники. Также на территории администрации президента находится несколько машин скорой помощи и пожарных машин.

Напомним, ранее протестующие, поддерживающие блокаду Донбасса, завершили акцию на Банковой улице в Киеве.