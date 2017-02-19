В Киеве начались столкновения между митингующими и полицией

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что на пересечении улиц Институтской и Банковой в Киеве участники блокады Донбасса предприняли попытки установки палаточного городка. Полиция воспрепятствовала проносу металлических предметов для установки палаток.

Протестующими были предприняты попытки пройти на улицу Банковую, однако полиция этому помешала.

Участники митинга попытались сломать заграждения, установленные правоохранителями, после чего завязалась потасовка.