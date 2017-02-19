США: признание паспортов ДНР и ЛНР противоречит минским соглашениям

Американское посольство на Украине выразило озабоченность в связи с признанием Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям Минских соглашений», -- говорится в сообщении в твиттере посольства

Посольство США также заявило https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/833265575552045056 об обеспокоенности «активизацией боевых действий с использованием «Градов» на линии соприкосновения». «Призываем к отводу тяжелых вооружений для прекращения огня на Донбассе», -- говорится в сообщении.

Накануне президент России Владимир Путин подписал Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Указ размещен на официальном сайте Кремля. В тексте документа говорится, что на территории РФ признаются документы, выданные в ЛНР и ДНР. Кроме того, узаконивается, что жителям Донбасса не нужны визы для въезда в Россию.

Это делается в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и на основании Минских соглашений, говорится в указе президента. Данные меры будут действовать до политического урегулирования ситуации в регионе.