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В Киеве проходит акция в память о «героях небесной сотни»
Фото: ФБА «Экономика сегодня»
Памятные мероприятия посвящены третьей годовщине расстрела людей на Майдане, ставшего одной из самых трагических страниц в современной истории Украины.
Как сообщает корреспондент ФБА «Экономика сегодня», шествие началось на Европейской площади. с Около 300 участников запланировали марш по Крещатику в сторону аллеи Героев Небесной сотни.
Колонну возглавляют священнослужители Киевского патриархата. Люди скандируют «Герои не умирают!», «Украина превыше всего!», «Слава Украине!», «Смерть ворогам!», «Героям АТО слава!».
Движение в центре города перекрыто, установлены рамки металлоискателей. На прилегающих территориях размещено большое количество правоохранителей, но наблюдатели все равно ожидают беспорядков и погромов.
Участники скандируют «Герои не умирают!», «Украина превыше всего!», «Слава Украине!», «Смерть ворогам!», «Героям АТО слава!»
Позже ожидается уже гораздо более массовая акция националистов, посвященная боевикам, атаковавшим Дебальцевский плацдарм в ходе карательной операции ВСУ в Донбассе. Ее организует «Союз ветеранов АТО», а количество заявленных участников – 20 тысяч.
Отметим, что до 22 февраля в Киеве пройдет порядка 30 мероприятий, в которых ожидается участие до 200 тысяч человек
Ранее украинский президент Петр Порошенко выразил опасения, что годовщина событий на Майдане может быть использована для обострения ситуации в стране.
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