В Киеве проходит акция в память о «героях небесной сотни»

Памятные мероприятия посвящены третьей годовщине расстрела людей на Майдане, ставшего одной из самых трагических страниц в современной истории Украины.

Как сообщает корреспондент ФБА «Экономика сегодня», шествие началось на Европейской площади. с Около 300 участников запланировали марш по Крещатику в сторону аллеи Героев Небесной сотни.

Колонну возглавляют священнослужители Киевского патриархата. Люди скандируют «Герои не умирают!», «Украина превыше всего!», «Слава Украине!», «Смерть ворогам!», «Героям АТО слава!».

Движение в центре города перекрыто, установлены рамки металлоискателей. На прилегающих территориях размещено большое количество правоохранителей, но наблюдатели все равно ожидают беспорядков и погромов.

Участники скандируют «Герои не умирают!», «Украина превыше всего!», «Слава Украине!», «Смерть ворогам!», «Героям АТО слава!»

Позже ожидается уже гораздо более массовая акция националистов, посвященная боевикам, атаковавшим Дебальцевский плацдарм в ходе карательной операции ВСУ в Донбассе. Ее организует «Союз ветеранов АТО», а количество заявленных участников – 20 тысяч.

Отметим, что до 22 февраля в Киеве пройдет порядка 30 мероприятий, в которых ожидается участие до 200 тысяч человек