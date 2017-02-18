На Украине высмеяли встречу Гройсмана с народом

В Соцсетях высмеяли встречу премьер-министра Владимира Гройсмана с "простыми украинцами", которых он якобы встретил по дороге на работу.

"По дороге на совещание остановился пообщаться с людьми возле станции метро на Институтской. Искренне благодарю за теплый диалог, понимание и поддержку", - написал Гройсман у себя на странице в Facebook.

Однако пользователи социальной сети посмеялись над "случайностью" встречи. Киевляне пишут, что как раз в это время на этой улице был перекрыт проход, а пускали туда только по пропускам.