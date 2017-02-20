Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Порошенко разрешил блокировать сайты на Украине
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, разрешающее блокировку сайтов в стране. С этого момента украинские провайдеры будут отчитываться о поставщиках услуг и маршруте, которым была передана информация.
Провайдеров обяжут предоставлять всю информацию.
Закон получил название "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".
Указ опубликовали 18 февраля на сайте президента Украины.
Оставить комментарий