Порошенко: отказ от санкций раззадорит российские аппетиты

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе обсуждения на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости сохранения антироссийских санкций.

«Трансатлантический альянс должен продолжать давить на Россию санкциями. Санкции нужны, чтобы заставить Россию придерживаться минского процесса. Отказ от санкций лишь раззадорит российские аппетиты», — цитирует украинского лидера «112 Украина».