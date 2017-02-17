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Порошенко: отказ от санкций раззадорит российские аппетиты
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе обсуждения на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости сохранения антироссийских санкций.
«Трансатлантический альянс должен продолжать давить на Россию санкциями. Санкции нужны, чтобы заставить Россию придерживаться минского процесса. Отказ от санкций лишь раззадорит российские аппетиты», — цитирует украинского лидера «112 Украина».
Ранее Порошенко сказал, что президент России Владимир Путин якобы ненавидит Украину.
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