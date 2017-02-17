"Мажорку" Мару заподозрили в подделке документов

Приставы уличили стритрейсершу Мару Багдасарян в предоставлении поддельных документов. Мара подала по месту работы фиктивный больничный.

Теперь "мажорка" может стать фигуранткой уголовного дела по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

Багдасарян не явилась на назначенные судом исправительные работы 8 февраля. Позже девушка предъявила больничный лист о нетрудоспособности, который медучреждение не выдавало.