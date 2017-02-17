В районе проведения военных учений на юге Казахстана сошла лавина

Лавина сошла в районе проведения военных учений на юге Казахстана, ведутся поисково-спасательные работы, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.

"В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана ведутся поисково-спасательные работы".

"В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим. Более подробная информация и о ходе проводимых работ будет сообщена дополнительно", — добавили в пресс-службе.