Украина заявила об обострении в Авдеевке

«Да, мы можем говорить, что сейчас в районе Авдеевки продолжается очередное обострении ситуации», — сказал Мотузяник.

Полиция Украины в Донецкой области сообщила, что накануне подконтрольная Киеву Авдеевка в Донецкой области вновь подверглась обстрелам. Отмечалось, что повреждены многоэтажные дома. В результате один человек погиб, еще двое были ранены.

Ополченцы и украинские силовики с конца января обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

В Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, власти Украины объявили чрезвычайное положение, где жители около недели оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.