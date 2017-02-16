В ДНР ответили на обвинения в обстреле Авдеевки

Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что Авдеевку обстреливают контролирующие ее же украинские силовики, так ведомство прокомментировало утвеждение главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского об обстреле Авдеевки ополчением ДНР.

Соответствующее заявление Жебривского ранее появилось в ряде украинских СМИ.

"Вооруженные силы Украины активизировали обстрелы не только нашей территории, но и временно оккупированных территорий. Так, в районе 17.45 подразделениями ВСУ, находящимися в районе Опытного и Авдеевки, был произведен обстрел жилого массива района "Химик" города Авдеевка с применением танков", — сказал представитель оборонного ведомства

"При этом зафиксированы попадания в многоэтажные дома по улице Гагарина и 9-й квартал. По предварительной информации, в результате осколочного ранения погиб мужчина. Данные о жертвах среди мирного населения уточняются – заявили в оборонном ведомстве республики", — добавил он.