Блокаду Донбасса могут подавить силой

Блокаду железнодорожного сообщения с Донбассом могут снять силой. Украинский президент Петр Порошенко обратился к силовым ведомствам с требованием обеспечить безопасность на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

В заявлении Порошенко говорится, что силовые ведомства могут применять «исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка». 15 февраля украинские власти ввели чрезвычайное положение в энергетической сфере. Кризис в энергетике был вызван блокадой радикалами ультраправых движений поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Блокада началась в конце января 2017 года.

В результате действий активистов националистических движений Украина не получила 240 тысяч тонн угля. 16 февраля радикалы объявили о начале блокирования автомобильного сообщения с Донбассом. Блок-пост появился вблизи поселка Золотое Луганской области. Президент страны Петр Порошенко обвинил участников блокады в «блокировании борьбы Украины за территориальную целостность».