Порошенко запретил поставки стройматериалов в Донбасс

Украина запрещает поставки на неподконтрольные Киеву территории Донбасса строительных материалов и радиотоваров.

Об этом заявил президент страны Петр Порошенко , открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

В июне 2015 года Киев определил перечень товаров, которые запрещены для поставок на неподконтрольные территории, в последствие он дополнялся новыми видами. "Планируется еще его расширение и включение в него запрещенных к перевозке радиотоваров, строительных материалов для предотвращения строительства фортификационных сооружений (в Донбассе)", - сказал президент.

Порошенко заявил ранее, что Киев в рамках стратегии по Донбассу сокращает перечень товаров, разрешенных к провозу через линию разграничения. По его словам, стороны поддерживают "очень ограниченные" экономические отношения, подчеркнув, что "это не торговля". "Это не торговля, а сотрудничество с теми компаниями, которые смогли остаться в правовом поле Украины", - пояснил он.