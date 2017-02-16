Порошенко заявил о намерении вернуть Донбасс дипломатическим путем

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина вернет территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик только с помощью политики и дипломатии. Об этом сообщает "112 Украина".

Также украинский президент подчеркнул, что "блокадники" железной дороги в Донбассе на самом деле блокируют борьбу Украины за территориальную целостность.

"Они блокируют Украину, они блокируют нашу борьбу за восстановление территориальной целостности, и, собственно говоря, это и есть основная цель. Потому что есть твердая моя позиция, есть твердая позиция нашей команды, исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины", - отметил Порошенко.

Украинский президент назвал ошибочной противоположную позицию - "отрезать эту территорию и де-факто подарить ее".

"Еще раз подчеркиваю: не вы ли эти земли собирали, и не вам их отрезать", - резюмировал Порошенко.