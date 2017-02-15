Радикалы сорвали брифинг спецпредставителя ОБСЕ в Минске

Пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика трехсторонней контактной группе в Минске атаковали неизвестные, представившиеся активистами "Другой России".

Как передает "Интерфакс", перед началом мероприятия четыре человека, начали разбрасывать листовки и выкрикивать требования к властям России прекратить всяческие переговоры, а также дипломатические и экономические отношения с Украиной.

Радикалы сообщили, что они принадлежат к незарегистрированной организации "Другая Россия" и также требовали прекращения переговоров в Минске по мирному урегулированию в Донбассе.

В итоге провокаторов вывела охрана, а пресс-конференция Сайдика была отложена.