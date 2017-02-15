Гройсман объявил о введении 15 февраля чрезвычайных мер в энергосистеме Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что кабмин намерен в среду, 15 февраля, ввести чрезвычайные меры в энергетической системе страны.

Об этом сообщает «112 Украина».

Ранее Министерство энергетики и «Укрэнерго» предложили правительству ввести чрезвычайное положение в связи с остановкой из-за блокады поставок антрацитового угля с территории Донбасса.

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявлял, что альтернативой углю из Донбасса для Украины может быть только импорт угля или газа из России. Позднее он отметил, что Украина не рассматривает возможность импорта электроэнергии из России.