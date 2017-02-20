Военные ДНР отводят технику от линии соприкосновения

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали отводить тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, процесс отвода военной техники происходит одновременно с украинской стороной. Техника будет направлена в места постоянного хранения, доступные для посещения Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Басурин также подчеркнул, что с 00:00 20 февраля военнослужащими ДНР не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако представитель штаба силовой операции на востоке Украины Леонид Матюхин заявил, что за ночь ополченцы нарушили режим перемирия пять раз. Власти ДНР и ЛНР обвинения в обстрелах отвергают.

В конце января 2017 года в районе города Авдеевка начались ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами ДНР. В эскалации конфликта стороны обвиняют другу друга. Решение о введении режима перемирия было принято в Мюнхене на встрече министров иностранных дел России, Украины, Германии и Франции. Кроме того, дипломаты стран-членов «нормандской четверки» согласовали встречу в формате нового политического процесса «Минска-2». Переговоры, главной темой которых станет обмен пленными, пройдут 1 марта.