Глава Россельхознадзора получил запрос от белорусской прокуратуры

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт получил запрос от прокуратуры Белоруссии. Об этом он сообщил в среду, 15 февраля, Rambler News Service.

«Пришла бумага из прокуратуры, дальше процедуры, как обычно», — сказал Данкверт. Он пояснил, что недовольство Минска связано с запретом на поставки в Россию продукции некоторых белорусских предприятий.

«Их претензии в том, что они прислали предприятия закрытые и хотят проверить законность. У нас все законно», — сообщил глава Россельхознадзора.