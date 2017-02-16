ДНР: силовики готовят провокацию

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о готовящейся провокации с обстрелом журналистов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В район Песок прибыла группа журналистов из Финляндии, для которых командование ВСУ совместно с представителями СБУ планируют, при выезде их к линии соприкосновения, устроить провокацию с целью формирования у мировой общественности негативного отношения к защитникам Донбасса», — сказал Басурин.

Ранее сообщалось об обострении ситуации в Донбассе. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке в пригороде Донецка.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.