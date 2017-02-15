Порошенко провел кадровую чистку в СБУ

Президент Украины Петр Порошенко сменил в ряде регионов начальников Службы безопасности Украины (СБУ), сообщается сайте главы государства.

Начальники СБУ сменились в Херсонской, Сумской, Николаевской, Тернопольской и Запорожской областях.

В департаменте контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и департаменте защиты национальной государственности СБУ также назначены новые руководители.

Также украинские СМИ сообщали, что министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, возможно, вскоре придется покинуть пост, поскольку политическое давление на чиновника все возрастает. Положение Авакова усугубилось на фоне расследования перестрелки правоохранителей в поселке Княжичи, когда погибло пять человек.