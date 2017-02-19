Украина может начать закупать российский уголь вместо топлива из Донбасса

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что вместо угля, который поступал с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Украина может начать закупки угля из России или Южно-Африканской Республики.

При этом глава ведомства отметил, что топливо из альтернативных источников обойдется бюджету в два раза дороже, а в случае поставок из ЮАР его еще придется ждать 40-50 дней.

Ранее Петр Порошенко подписал указ СНБО "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности" в связи с блокадой националистами железнодорожных путей, по которым на Украину поступал уголь из Донбасса. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столице хватит запасов угля для отопления меньше, чем на месяц.