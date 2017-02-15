В суде Киева по делу о расстреле Майдана показали новое видео

В Святошинском райсуде Киева, где рассматривается рассматривает дело в отношении пятерых бывших сотрудников "Беркута", которых обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, 14 февраля было продемонстрированы новые видеокадры.

Как сообщает телеканал "112 Украина", видео приобщили к делу. На кадрах, которые вероятно, были сняты из гостиницы "Украина", видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами, людьми в черной форме.

Украинские СМИ отмечают, что именно за эти баррикады отходили и находились там длительное время, в частности, военнослужащие в форме "Беркута".

Авторы этого видео неизвестны. Представитель потерпевшей стороны говорит, что оно пришло на электронную почту. Позже эти кадры были показаны на украинском телеканале "Громадське":

Прокурор департамента спецрасследований генпрокуратуры Украины Романа Псюка, эти кадры свидетельствуют о том, что наступления со стороны протестующих не было.

Адвокат экс-бойцов "Беркута" Александр Горошинский, со своей стороны, считает, что данное видео не предоставляет новой информации и предлагает прежде дождаться экспертизы по баллистике.

Кроме того, адвокат беркутовцев заявляет, что таким образом на суд оказывается давление.